وفد "هيئة الشارقة للكتاب" يختتم زيارة لليابان

طوكيو في 15 أغسطس /وام/ اختتم وفد من “هيئة الشارقة للكتاب” برئاسة خولة المجيني، المدير التنفيذي لـ"مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة" زيارة لليابان، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون استعداداً لانعقاد دورة 2026 من المؤتمر الذي يرسّخ مكانته منصة عالمية رائدة في صناعة الرسوم المتحركة.

عقد الوفد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع نخبة من أبرز شركات الرسوم المتحركة ودور نشر المانغا اليابانية، شملت شركات "نيبون" و"أوه" و"توي"، إلى جانب "كودانشا"، و"شوغاكوكان"، ومؤسسات إعلامية ومجموعات ترفيهية من بينها "كادوكاوا" و"بانداي نامكو".

وبحث وفد الهيئة خلال الزيارة فرص التعاون في مجال إنتاج أعمال رسوم متحركة تلائم الثقافة العربية، وتعزز التبادل المعرفي بين الشارقة واليابان.

وأكدت خولة المجيني أن الزيارة خطوة مهمة نحو بناء منظومة مستدامة لصناعة الرسوم المتحركة في الشارقة، موضحة أن المؤتمر يشكّل منصة جامعة للمبدعين العالميين والمواهب الإقليمية ويهدف إلى تطوير محتوى مبتكر يعكس هوية المنطقة ويستفيد من الخبرات العالمية.

وأضافت أن الشارقة رسخت خلال السنوات الماضية مكانتها بوابة استراتيجية للصناعات الإبداعية، وهي اليوم تفتح المجال أمام المؤسسات اليابانية لدخول الأسواق العربية من خلال المؤتمر، بما يعزز دور الإمارة بوصفها مساهما أساسيا في المشهد الثقافي والإبداعي العالمي.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مع شركة "ألفا كود" المختصة بالتكنولوجيا الإبداعية ناقش خلاله الطرفان سبل تطوير أدوات السرد القصصي الرقمي، وتعزيز تجربة الجمهور من خلال التفاعل والابتكار، بما في ذلك تطبيقات التلعيب والوسائط التفاعلية ضمن محتوى المؤتمر.

على صعيد متصل ناقش الوفد آفاق التعاون مع شركة "واكوم"، الرائدة عالمياً في تقنيات الرسم الرقمي، لإطلاق برامج تدريبية وورش عمل تستهدف الموهوبين الشباب، وتوفر لهم منصات تعليمية متقدمة وفرصاً للتواصل مع خبراء الصناعة العالميين.