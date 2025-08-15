الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام / أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة في شمال البلاد ما تسبب في مقتل العشرات وبخسائر مادية جسيمة، وفي ضحايا تحطم طائرة مروحية أثناء مهام الإغاثة ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأُسر الضحايا، وللحكومة الباكستانية وللشعب الباكستاني الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.