ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 61,827

غزة في 15 أغسطس/وام / استشهد 51 فلسطينيا وأصيب 369 بجروح جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مختلف المناطق في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الحرب الذي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى 61,827 شهيدا، و155,275 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023 من بينهم 10,300 شهيد، و43,234 إصابة، منذ 18 مارس الماضي.

ووصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و250 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,898 شهيدا، وأكثر من 14,113 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالة وفاة لطفلة، نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 أطفال.