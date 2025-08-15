بطولة "باور سلاب" الدولية بأبوظبي تعلن قائمة المشاركين

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ أعلنت باور سلاب المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزالات الصفعات، اليوم عن عودتها إلى أبوظبي مع بطولة باور سلاب 16، والتي تشهد مواجهة بين المقاتلين وولفرين، و كلينجبيل.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة 24 أكتوبر المقبل في سبيس 42 أرينا في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تتصدره بطولة يو إف سي 310، ويشهد مواجهة بين أسبينال ضد جان.

وتشهد البطولة نزالاً قوياً بين أسطورة الصفعات وولفرين بطل وزن خفيف الثقيل (5 انتصارات وهزيمتان، 2 بالضربة القاضية)، والعائد للدفاع عن لقبه للمرة الثانية أمام النجم الصاعد المصنف سادساً آلان "ذا كريبتونيان" كلينجبيل (ثلاثة انتصارات وهزيمتان، 2 بالضربة القاضية).

كما تشهد الفعالية الرئيسية المشتركة مواجهة بين دامبلينج، أسطورة نزال الصفعات والمصنف الأول في الوزن الثقيل الفائق (انتصاران وهزيمة وتعادل وانتصار واحد بالضربة القاضية) والنجم الصاعد غير المهزوم ماكيني "بيج ماك" مانو، المصنف خامساً (4 انتصارات بلا هزائم، 3 بالضربة القاضية).