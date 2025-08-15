شرطة عجمان تكمل استعدادتها لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد

عجمان في 15 أغسطس/ وام / أكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعدادتها لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بالتعاون مع الشركاء، وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة في محيط المدارس وضمان انسيابية الحركة على الطرق، بما يوفر بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان أن الاستعدادات تشمل تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس والمناطق الحيوية، وتنظيم حركة السير، ومراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية والمركبات الخاصة بقوانين المرور، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد لأولياء الأمور والطلبة، وذلك بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الدوريات المرورية ورقباء السير عند التقاطعات والمواقع القريبة من تجمعات المدارس، وتنظيم عبور المشاة، والتأكد من التزام السائقين بخفض السرعات في الطرق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام شرطة عجمان بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية على مدار العام الدراسي متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا مفعما بالانجازات والتوفيق والنجاح.