الأمم المتحدة تأسف لعدم التوافق على معاهدة التلوث البلاستيكي

نيويورك في 15 أغسطس/ وام / أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه إزاء إنتهاء المفاوضات الدولية حول صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية، دون التوصل إلى توافق في الآراء، رغم الجهود الحثيثة التي بذلت حول هذا الشأن.

جاء ذلك خلال بيان مقتضب، أصدره مكتب الأمين العام اليوم الجمعة، رحب خلاله بعزم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية مواصلة العمل للقضاء على التلوث البلاستيكي، ومواصلة مشاركتها في هذه العملية، متحدة في هدفها، من أجل التوصل إلى “المعاهدة التي يحتاجها العالم لمواجهة هذا التحدي الهائل الذي يواجه الناس والبيئة”.