بلدية دبي تلتقي أهالي البرشاء وتتطلع على احتياجاتهم

دبي في 15 أغسطس/ وام / التقت قيادات بلدية دبي مع أهالي منطقة البرشاء في جلسة حوارية مفتوحة من قلب الميدان حيث استمعت إلى مقترحاتهم حول تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء تواكب احتياجاتهم اليومية وتعكس تطلعاتهم إضافة إلى التعرف على آراء الأهالي وتفاصيل حياتهم اليومية وما يتطلعون لرؤيته في حدائقهم المستقبلية.

واستعرضت مؤسسة المرافق العامة في البلدية خلال اللقاء الذ عقد برئاسة سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي خطط إنشاء حديقتَين ومساحة ترفيهية وسطية بمساحة تتجاوز 31 ألف قدم مربعة كما استمعت إلى آراء الأهالي حول ما يفضلونه بهدف إشراكهم بعملية التصميم حيث انطلق الحديث من رغبة الأهالي بوجود مناطق لعب آمنة للأطفال فضلاً عن اقتراحات الرياضيين بوجود مضامير للجري والدراجات مرورًا بأفكار حول جلسات عائلية ومرافق قريبة تسهّل الوصول للجميع.

وعبر مدير عام بلدية دبي عن منهجية العمل الميداني التي تنتهجها البلدية مشيرا إلى أن المواطنين هم أولوية البلدية وصوتهم حجر الأساس لأي مشروع ناجح.

وناقشت قيادات البلدية مع السكان بيانات وإحصائيات الإنشاءات في المنطقة وخطط تحسين وتطوير أنظمة البناء كما تطرق الحوار إلى عدة ملفات منها؛ تنظيم تأجير المساكن وسكن العزاب.

وتم استعراض مبادرات متعددة تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتسهيل رحلتهم مع خدمات البلدية مثل مبادرة "مركبة السعادة" التي تصل إلى منازل المواطنين لإنجاز معاملاتهم الرقمية و"نظام المواعيد الافتراضية" للتواصل المباشر مع قيادات البلدية من أي مكان.

واختتم اللقاء بتأكيد بلدية دبي على استمرار قنوات التواصل المفتوحة مع مجتمع دبي والعمل المشترك للوصول إلى مشاريع متكاملة تجعل من دبي أكثر جمالاً ورفاهية وجَودة للحياة كل يوم.