فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده في إخماد حرائق ألبانيا لليوم الخامس على التوالي

تيرانا في 16 أغسطس / وام / يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي لليوم الخامس على التوالي، جهوده لإطفاء حرائق الغابات المندلعة في عدة مناطق بألبانيا، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

ويكثف الفريق عملياته الميدانية، التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مستخدما أحدث المعدات لمراقبة مواقع النيران وضمان السيطرة عليها ومنع تجددها، رغم التحديات التي تفرضها درجات الحرارة المرتفعة وصعوبة التضاريس.

وكانت دولة الإمارات قد باشرت عملياتها في إطفاء الحرائق منذ الاثنين الماضي بوصول الطائرات المشتركة والفريق المختص والذي نفذ خلال الأيام الماضية 15 طلعة جوية باستخدام ما يزيد على 600 الف كيلو جرام من المياه في مختلف المناطق التي تندلع بها الحرائق، الأمر الذي يساهم في الحد من امتداد الحرائق ووصولها للمناطق السكانية.