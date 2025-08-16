قادة أوروبيون يرحبون بمساعي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا

بروكسل في 16 أغسطس/ وام / رحّب قادة أوروبيون اليوم، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس.

وجاء في بيان مشترك، وقّعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطوة المقبلة تتمثل في إجراء محادثات إضافية بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تمهيدًا لقمة ثلاثية بدعم أوروبي.

وقال القادة إن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية راسخة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مرحبين في الوقت ذاته بإعلان ترامب استعداد الولايات المتحدة لتقديم هذه الضمانات.

وأشار القادة إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا سيستمر، مؤكدين المضي في فرض العقوبات والإجراءات الاقتصادية على روسيا ما دام القتال مستمرًا، وذلك بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم يحمي مصالح أوكرانيا وأوروبا الأمنية.

