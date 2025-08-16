شرطة عجمان تبحث رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة طرق آمنة

عجمان في 16 أغسطس/ وام/ بحثت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان مع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز أمن الطرق وتطوير البنية التحتية المرورية في الإمارة.

وتحرص الجهات الحكومية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق الاتحادية والرئيسية في الإمارة.

ضم الوفد المهندس عبد الرحمن المحمود مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وكان في لقائهم المقدم راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إلى جانب عدد من الضباط المختصين.

وأشاد المقدم راشد بن هندي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة البلدية والتخطيط في تطوير شبكة الطرق وتعزيز البنية التحتية في الإمارة، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة طرق آمنة ومستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وناقش اللقاء مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن الطرق وتطوير البنية التحتية للطرق الاتحادية في الإمارة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية والحد من الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة المرورية داخل الإمارة.