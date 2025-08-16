سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري

الشارقة في 16 أغسطس/ وام / التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم، معالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معبراً سموه عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص وجمهورية مصر العربية، مشيداً سموه بالتعاون المثمر في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، وبما يسهم في دعم مسيرة التعليم العالي في البلدين الشقيقين.

وثمن سموه جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ودعمها لإنشاء فرع جامعة الشارقة في محافظة القاهرة، مؤكداً سموه أن جامعة الشارقة تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي، وأن اختيار مصر كأول دولة لإنشاء فرع لها يرجع إلى مكانة مصر العلمية والأكاديمية لدى إمارة الشارقة.

من جانبه، رحب معالي الدكتور أيمن عاشور بسمو رئيس جامعة الشارقة، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الإماراتية، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع نطاق هذه العلاقات من خلال تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية بين البلدين.

ولفت معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري إلى أهمية دعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيراتها الإماراتية، مؤكداً ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، بهدف فتح آفاق أوسع للشراكة العلمية التي تخدم أولويات البلدين وتساهم في بناء القدرات البشرية.

وبحث سمو رئيس جامعة الشارقة ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة الشارقة ومؤسسات التعليم العالي المصرية، وفرص تبادل الخبرات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة تصب في مصلحة الطلبة وتواكب متطلبات سوق العمل.

وناقش اللقاء فرص الزيارات الطلابية بين جامعة الشارقة والجامعات المصرية بمختلف برامجها الأكاديمية، بما يتيح للطلبة الاطلاع على تجارب تعليمية متنوعة، والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية التي تعزز من خبراتهم العلمية والشخصية.

كما بحث اللقاء توسيع آفاق التعاون في مجال البحث العلمي، من خلال العديد من المجالات المقترحة مثل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصصة، بما يدعم الابتكار والإنتاج المعرفي ويسهم في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والعلمية.

حضر اللقاء بجانب سمو رئيس جامعة الشارقة ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل من: الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، ومن الجانب المصري، الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.