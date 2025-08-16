"الشارقة للدفاع عن النفس" يتصدر الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 16 أغسطس/ وام / انطلقت اليوم، منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو "بدون البدلة"، في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الجوجيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية لفئات تحت 12 و14 و16 عاماً، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية عالية، وأظهروا سرعة بديهة وقدرة على تنفيذ تقنيات دقيقة لجمع أكبر عدد من النقاط ضمن نظام التصنيف المعتمد في البطولة، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ روح التنافسية بين اللاعبين والأندية، وتختتم البطولة غداً بمنافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

حضر منافسات اليوم الأول وشارك في تتويج الفائزين كل من سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوزية محمد فريدون، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة - مجلس دبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بدبي.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، وحلّ نادي العين في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثالث.

وأكد البطران، أن البطولة منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف الفئات العمرية، قائلا " بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمنح اللاعبين فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية احترافية، وتغرس فيهم قيم الانضباط والثقة بالنفس والالتزام، ونثق بأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً على القلوب، ما يساهم في تعزيز مستوى المنافسة وتحقيق أهداف البطولة".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "لا يخفى على أحد أهمية رياضة الجوجيتسو وفوائدها العديدة في منح اللاعبين الثقة بالنفس والعزيمة والإصرار والإنضباط، فضلاً عن فوائدها البدنية المتنوعة، ورأينا اليوم هذا الحضور الجماهيري والتنظيم رفيع المستوى، ما يعكس شعبية اللعبة والاهتمام الذي تحظى به على مستوى الدولة".