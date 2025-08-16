شرطة الشارقة تختتم برنامج "صيفي مفيد"

الشارقة في 16 أغسطس/ وام / اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مجلس ضاحية السيوح، فعاليات برنامج "صيفي مفيد" الذي نُظم على مدار أسبوعين، واستهدف الأطفال من الفئة العمرية بين 9 و15 عاماً، وسط مشاركة من الأهالي وتفاعل من الأبناء.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود شرطة الشارقة لتعزيز الشراكة المجتمعية، واستثمار فترة الإجازة الصيفية في تقديم أنشطة هادفة تجمع بين الترفيه والتعليم، إلى جانب الإسهام في تنمية الوعي السلوكي والقيمي لدى النشء، وتهيئتهم نفسياً ومعرفياً للعودة إلى المدارس.

وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التفاعلية والرياضية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية وجلسات استشارية موجهة لأولياء الأمور، بما يعزز من دور الأسرة في التربية الإيجابية، ويدعم منظومة التنشئة السليمة.