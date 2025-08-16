احتفاء بذكرى استقلال الهند.. 100 لاعب يشاركون في بطولة للشطرنج الخاطف

الشارقة في 16 أغسطس/ وام / نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، بطولة اليوم الوطني الهندي للشطرنج الخاطف، وذلك احتفالاً بذكرى استقلال جمهورية الهند، التي تصادف 15 أغسطس من كل عام.

وشهد افتتاح البطولة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسعادة ساتيش كومار سيفان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة لالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، إلى جانب فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي ومدير الأكاديمية، وموهيت ميربوري المدير العام لشركة أغاري إنترناشيونال، وعدد من الشخصيات والمهتمين، كما حضرها الفنان الكوميدي الهندي جيتو فيرما المعروف بـ "جوجو".

وشهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعب الهندي فيهان دومير بالمركز الأول بعدما حقق 8.5 نقطة من أصل 9 جولات، وجاء في المركز الثاني اللاعب الفلبيني سانتياجو ريجي ميل برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع الهندي توم ماثيو الذي حل ثالثاً.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية وتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مشيداً بمشاركة الجالية الهندية الفاعلة في بطولات الشطرنج داخل الدولة، ودورها في إثراء اللعبة محلياً ودولياً، خاصة وأن الهند تُعد من الدول الرائدة في هذه الرياضة وتملك نخبة من أبطال العالم.

وأوضح أن البطولة تأتي في إطار إستراتيجية الأكاديمية الرامية إلى ربط الأنشطة الرياضية بالمناسبات المجتمعية، بما يسهم في استقطاب مواهب جديدة وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الشطرنج.