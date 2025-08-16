فوز شباب الأهلي والشارقة في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 16 أغسطس/ وام/ استهل شباب الأهلي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين مشواره في الموسم الجديد بالفوز على الظفرة 2-0 اليوم في استاد راشد بدبي ضمن لقاءات الجولة الأولى من المسابقة.

وبهذه النتيجة وضع شباب الأهلي أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي الظفرة بلا رصيد من النقاط.

وضمن الجولة ذاتها فاز الشارقة على دبا في ملعب الأخير بنتيجة 3-1، ليضع الشارقة أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي دبا بلا رصيد من النقاط.