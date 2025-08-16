مانشستر سيتي يفوز على وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

لندن في 16 أغسطس/ وام/ فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد مولينيو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة وضع مانشستر سيتي أول 3 نقاط في رصيده بجدول ترتيب المسابقة، وبقي وولفرهامبتون بلا رصيد من النقاط.

سجل رباعية السيتي كل من ارلينج هالاند بالدقيقتين 34، و61، وتياني ريندرز بالدقيقة 37، وريان شرقي بالدقيقة 81.

وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز توتنهام على بيرنلي 3-0، وفاز سندرلاند على وست هام يونايتد بالنتيجة ذاتها، وتعادل برايتون مع مع فولهام 1-1، وتعادل استون فيلا مع نيوكاسل يونايتد بدون أهداف.