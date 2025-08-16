الدنمارك تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل

بروكسل في 16 أغسطس / وام / دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن إلى بحث إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة رغبتها في استثمار رئاسة بلادها الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط السياسي في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة Jyllands-Posten إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "مشكلة بحد ذاته"، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية "ذهبت بعيدًا".

وأضافت أن بلادها تسعى لزيادة الضغط على إسرائيل عبر إجراءات قد تشمل عقوبات سياسية أو اقتصادية أو مرتبطة بالتعاون البحثي، دون استبعاد أي خيار مسبقًا.

وأوضحت أن المشاورات لا تزال جارية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن كوبنهاغن لم تحصل بعد على دعم جميع الدول الأعضاء بشأن العقوبات.

