فوز العين والنصر في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 16 أغسطس/ وام/ فاز العين على البطائح 2-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة وضع العين أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي البطائح بلا رصيد من النقاط.

وبالجولة ذاتها فاز النصر على كلباء 1-0 في المباراة التي جمعتهما على إستاد كلباء ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويبقى كلباء بلا رصيد من النقاط.