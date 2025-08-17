"ملتقى الأجيال".. تجربة تعليمية تجمع التراث ومهارات المستقبل

أبوظبي في 17 أغسطس / وام / قدم المخيم الصيفي الذي نظمته كلية الإمارات للتطوير التربوي تحت شعار: «ملتقى الأجيال: تراث يُروى، ومستقبل يُبنى»، تجربة تعليمية، جمعت بين التراث ومهارات المستقبل.

وجاء تنظيم المخيم - الذي استهدف الطلبة من عمر 12 إلى 17 عاما - انسجاما مع مبادرة "عام المجتمع"، وضمن رؤية الكلية في دمج الابتكار والذكاء الاصطناعي بالتعليم، حيث قدّم تجربة تعليمية عملية تمزج بين التراث الإماراتي والحرف التقليدية، وتقنيات التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشارك في المخيم - الذي استضافه مركز التعليم المستمر في مختبر التصنيع الرقمي «فاب لاب» - مرشدون من كبار المواطنين والحرفيين، نقلوا للطلبة تجاربهم الشخصية وثقافتهم الوطنية وقيم الآباء والأجداد، مما عزز التعلم والترابط الاجتماعي بين أجيال الحاضر والمستقبل.

تضمن المخيم ورشا تفاعلية في الحرف التقليدية، والتصميم بمساعدة الحاسوب، واستخدام أدوات مثل قواطع الليزر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما مكن الطلبة من تحويل الأنماط التراثية إلى تصاميم مبتكرة ضمن مشاريع جماعية عزّزت روح الفريق والإبداع.

وأكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن المخيم دعم القيم الوطنية الإماراتية ووفّر منصة لاستشراف المستقبل، موضحة أن دمج التراث بالابتكار زود الطلبة بمهارات تسهم في إعدادهم كمواطنين فاعلين في مجتمعهم.

ودعمت هيئة أبوظبي للتراث المخيم بوصفها الشريك الرسمي لورش العمل الثقافية، مسلطة الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا الناشئة في المحافظة على المخزون الثقافي والتراثي.

ويمثل مركز التعليم المستمر في الكلية مركز تدريب معتمدا لدبلوم التصنيع الرقمي، الذي يشمل التصميم بمساعدة الحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصميم الإلكترونيات، والمعالجة الميكانيكية بالتحكم الحاسوبي.

ويُعد مركز التعليم المستمر بالكلية مركزا معتمدا لدبلوم التصنيع الرقمي، وقدم منذ تأسيسه عام 2014 أكثر من 344 برنامجا تدريبيا، استفاد منها أكثر من 7000 متعلم، دعما للتعلم مدى الحياة والتطوير المهني للتربويين في الدولة.