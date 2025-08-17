اختتام منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 17 أغسطس/ وام/ اختتمت اليوم، منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لمنافسات "بدون البدلة"، والتي أقيمت في نادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري وأجواء حماسية، بمشاركة نخبة اللاعبين في فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

وعكست النزالات التي شهدها اليوم الثاني من البطولة مستويات فنية عالية، أبرزت التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، ومكانتها الريادية على الصعيد العالمي، ولا سيما مع مشاركة لاعبين متمرسين قدموا عروضاً مبهرة رفعت من وتيرة المنافسة والتحدي.

وفي ختام المنافسات، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.

وحضر فعاليات اليوم الثاني وشارك في تتويج الفائزين، كل من سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد مبارك، مدير إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة، ونايف إبراهيم، مدير أول العمليات والفعاليات في دائرة الاقتصاد والسياحة، وهاشم القريشي، مدير إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو "بطولة خالد بن محمد بن زايد تجسد الدور المحوري للرياضة في تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم النبيلة بين مختلف الأجيال. فهي منصة تجمع اللاعبين وعائلاتهم في أجواء تعكس روح وقيم الجوجيتسو، وتتيح للمجتمع فرصة التعرف على فوائدها البدنية والذهنية".

وأضاف "يسرنا أن نرى هذا الحضور الجماهيري الغفير وسط الأجواء الفريدة للبطولة، ما يؤكد الشعبية المتنامية لرياضة الجوجيتسو في الدولة".

وقال عبدالرزاق الهاشمي "يسرنا استضافة هذه البطولة المهمة في نادي النصر، ونحن ندرك جيداً مدى أهمية رياضة الجوجيتسو وما تقدمه من فوائد كبيرة للممارسين، ليس فقط على الصعيد البدني، وإنما أيضاً في بناء الشخصية وتعزيز الثقة والانضباط، وشهدنا خلال الجولة مستويات مبهرة من مختلف الأندية، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله المنظومة الرياضية في الدولة لترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية، ونفخر بأن يكون نادي النصر جزءاً من هذه المسيرة المتميزة، وملتقى يجمع المواهب الواعدة مع نخبة الأبطال".

وقال خالد وليد زاوية، لاعب نادي الجزيرة الفائز بذهبية فئة تحت 18 عاماً وزن 66 كجم، "أحرص دوماً على المشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منذ انطلاقها، لأن المشاركة المكثفة من مختلف الأندية واللاعبين تمنحني فرصة تحسين مهاراتي وتطوير أسلوبي، والمنافسات كانت قوية وتمكنت من التفوق في جميع النزالات وتحقيق الذهبية وإضافة نقاط تصنيفية مهمة إلى رصيد النادي".