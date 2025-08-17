"غرف الإمارات" تستعرض الفرص الاستثمارية مع مالي

الشارقة في 17 أغسطس / وام / استعرضت غرف الإمارات الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مالي، خلال لقاء الأعمال الإماراتي - المالي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات ووزارة الخارجية، بمشاركة وفد تجاري من جمهورية مالي يزور الدولة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري.

ورحب سعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالوفد الضيف، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مالي، ومؤكداً حرص غرف الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الجانب المالي، بما يعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء فرصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في جمهورية مالي، والتي تهم المستثمرين الإماراتيين، لا سيما في ظل توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الاستثمارات الخارجية ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي،معربا عن استعداد غرف الإمارات عامة وغرفة الشارقة بشكل خاص للترويج لهذه الفرص بين أوساط مجتمع الأعمال الإماراتي، من أجل تشجيع الاستثمار في الأسواق الأفريقية.

وأكد العويس اهتمام مجتمع الأعمال في الدولة بالتعرف على مناخ الاستثمار في مالي، مشيرًا إلى تطلع غرف الإمارات إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الجانبين، يشكل منصة للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص، وخاصة في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين.

واستعرض رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، سعادة ماديو سيمبارا، خلال اللقاء، أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة في بلاده، والتي تشمل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، الآبار الارتوازية، البنية التحتية، إنشاء مجمعات تجارية ورياضية، مشاريع صناعية، التنمية الحضرية، النقل البري، وبناء مستشفى دولي.

ودعا سيمبارا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى زيارة مالي والاطلاع عن قرب على المشاريع الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن هذه المبادرات تحمل جدوى اقتصادية كبيرة للطرفين، معرباً عن تطلع غرفة تجارة مالي إلى تعزيز التعاون مع غرف الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.