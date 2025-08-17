"المالح والصيد البحري" ينطلق في 28 أغسطس

الشارقة في 17 أغسطس/ وام/ قال سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن النسخة الـ 12 من مهرجان "المالح والصيد البحري" تعد نافذة مهمة لربط التراث بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال في قطاع الصناعات البحرية.

ويُعد المهرجان الذي ينطلق في 28 أغسطس الجاري بالتعاون مع بلدية مدينة دبا الحصن من أبرز الفعاليات التراثية المتخصصة في صناعة "المالح"، ويهدف إلى تعزيز استدامة التراث البحري والصناعات التقليدية، دعما للاقتصاد المحلي وتنشيط السياحة في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.ويتضمن المهرجان ورشا وعروضا حية، ومسابقات ثقافية، وسوقا شعبية، ويفتح أبوابه من 9 صباحا حتى 9 مساء.

و أشار سعادة طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إلى أن المهرجان يُبرز مكانة المدينة كمركز للتراث البحري، ويعكس جهود البلدية في تطوير الفعالية سنويا لتكون وجهة سياحية وتراثية مستدامة.