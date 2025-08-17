" الدولي للاتصال الحكومي" بالشارقة يطلق "تحدي العلاقات العامة العالمي"

الشارقة في 17 أغسطس / وام /أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق "تحدي العلاقات العامة العالمي – نسخة الشارقة"، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة عشرة، التي تقام يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة".

ويعد التحدي الذي يعقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة، أحد أبرز المبادرات المبتكرة في مجال الاتصال، حيث يستقطب 20 طالباً من داخل الدولة وخارجها لتشكيل 10 فرق تتنافس على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ويحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية وفرصة لتطبيق فكرته على أرض الواقع.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة هذا التحدي بالشراكة مع المنظمة الدولية للاستشارات الاتصالية (ICCO)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وحملة "هوية الشارقة"، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى، من بينها "تحدي الجامعات" بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، و"تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف التحدي إلى تحفيز الإبداع والابتكار في تقديم حلول اتصالية مستدامة مستوحاة من حملة "هوية الشارقة"، وذلك لمعالجة قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وتعليمية تسهم في تعزيز جودة الحياة، ضمن بيئة تنافسية يشرف عليها نخبة من الخبراء والمحكمين من الجهات المنظمة والشريكة.

وفي إطار الفعاليات الاستباقية، ينظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا "تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي"، الموجه لليافعين من عمر 10 إلى 16 عاماً، بمشاركة نحو 45 طالباً وطالبة، حيث يعمل المشاركون على تطوير حلول ذكية لقضايا معاصرة مثل الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والاستدامة، ضمن برنامج تعليمي تفاعلي يشمل التعلم والتفكير والتنفيذ والعرض.

ويشرف على التحدي 12 خبيراً في مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والزراعة والغذاء، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والنمذجة، بالإضافة إلى المهارات التقنية الناعمة.

كما تنطلق النسخة الرابعة من "تحدي الجامعات"، بالتعاون بين جامعة الإمارات وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بمشاركة 12 فريقاً من جامعات محلية ودولية، تتنافس على تقديم حلول اتصالية مبتكرة حول "أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستدامة المجتمعية".

ويهدف التحدي إلى تمكين الطلبة من ترجمة أفكارهم إلى مبادرات وسياسات اتصالية تواكب التحديات المجتمعية، وتدعم الاستقرار وتعزز الوعي العام.

ويُعد المنتدى منصة معرفية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والمفكرين والأكاديميين والشباب، لتبادل أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، ويعزز من مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار الإعلامي والحوار البنّاء حول القضايا التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.