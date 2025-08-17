الصين تطلق قمراً صناعياً تجريبياً جديداً بنجاح

شيتشانغ في 17 أغسطس/ وام/ أطلقت الصين اليوم قمراً صناعياً تجريبياً جديداً إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة الصين المركزية بأن القمر الصناعي “شييان-28 بي 02” تم إطلاقه في تمام الساعة 4:55 مساءً بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-4 سي”، حيث دخل مداره المخطط له بنجاح.

وسيُستخدم القمر الصناعي الجديد بشكل رئيسي في استكشاف بيئة الفضاء وإجراء اختبارات على التقنيات ذات صلة.

ويُعد هذا الإطلاق المهمة رقم 589 ضمن سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.