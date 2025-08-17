11 قتيلاً و جريحاً بإطلاق نار داخل مطعم في بروكلين

نيويورك في17 أغسطس /وام/ قُتل 3 أشخاص، وجُرح 8 آخرون عندما أطلق مسلحون النار داخل مطعم في بروكلين بنيويورك اليوم.

وأوضحت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي، أن ضباط الشرطة استجابوا لبلاغات عن إطلاق نار داخل مطعم "تيست أوف ذا سيتي لاونج" الكائن في 903 شارع فرانكلين في حي كراون هايتس في بروكلين وتم تحديد هوية الضحايا وهم 3 رجال، عمر اثنين منهم 27 و35 عاماً، وآخر لم يحدد عمره بعد.

و نُقل المصابون الثمانية إلى مستشفيات محلية، إلا أنه لم يتم الكشف عن حالتهم الصحية، ولم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد، وتم العثور على ما لا يقل عن 36 غلافاً لطلقات الرصاص.

-خلا-