فوز الوحدة وخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ فاز الوحدة على عجمان 2-0 اليوم في استاد راشد بن حميد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبهذه النتيجة وضع الوحدة أول 3 نقاط في رصيده، وبقي عجمان بلا رصيد من النقاط.

وبالجولة ذاتها فاز خورفكان على الجزيرة 3-2 في استاد صقر بن محمد القاسمي، وبهذه النتيجة وضع خورفكان أول 3 نقاط في رصيده، وبقي الجزيرة بلا رصيد من النقاط.