مركز شرطة الدقداقة الشامل يطلق مبادرة "يوم المتعامل السعيد"لخدمة أصحاب الهمم

رأس الخيمة في 17 أغسطس/وام/ أطلق مركز شرطة الدقداقة الشامل مبادرة مبتكرة تحت عنوان “يوم المتعامل السعيد” لخدمة أصحاب الهمم وذلك في إطار اهتمامه بتعزيز جودة الحياة الأمنية، والمشاركة الفاعلة في مبادرة مجالس المتعاملين الحكومية، وتماشيًا مع حرصه على إسعاد المتعاملين عبر تقديم الخدمات كافة بكفاءة عالية.

جاء إطلاق المبادرة بالتعاون مع إدارة حماية ووقاية المجتمع، وإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ورؤساء محاور تجربة المتعامل والخدمات في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وبمشاركة عدد من الضباط بهدف تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتطوير تجربة المتعاملين من أصحاب الهمم بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في إسعاد المجتمع .

وافتتح الرائد الدكتور راشد عبيد البغام النقبي - رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل بالإنابة رئيس محور تجربة المتعامل - جلسة عقدت ضمن المبادرة جمعت الموظفين المعنيين والمتعاملين من فئة أصحاب الهمم بهدف تبادل الآراء والتعرف على الأفكار والمقترحات التطويرية بما يتوافق مع تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، وقياس أثر تطبيق مثل هذه الأفكار على مستوى سعادتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمَة لهم.

وقال النقبي لإن الاهتمام بأصحاب الهمم جزءٌ لا يتجزأ من رؤية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ونهجها، وأن تمكينهم وخدمتهم وفق أعلى المعايير يُعد التزامًا راسخًا في قلب منظومتنا الشرطية، ويعكس إيمانها العميق بأن أفضل الأفكار التطويرية تنبع من أصحاب التجربة أنفسهم لافتًا إلى أن هذه الفعالية تهدف للاستماع إلى آراء أصحاب الهمم ومقترحاتهم التي تعد أساسًا لبناء الخدمات الشرطية وتسهيلها بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما يضمن حفظ كرامتهم واستقلاليتهم .