سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي وزير العدل المصري

القاهرة في 17 أغسطس /وام/ التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم ، معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة .

وأعرب سموه في مستهل اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال ورحابة الصدر التي لمسها من معالي وزير العدل وفريق عمله في الوزارة، مؤكداً سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في العديد من المجالات المختلفة ومنها القضائية والتشريعية.

وأشار سمو رئيس مجلس القضاء إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين المجلس في الشارقة ووزارة العدل المصرية، والاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية العريقة التي تمتلكها جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات العمل القضائي والتشريعي.

وأشاد سموه بما تقوم به وزارة العدل المصرية من جهود كبيرة في تطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات العصر، مؤكداً سموه أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي.

كما أكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والكوادر القضائية بين الطرفين، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة العدلية وتطوير القدرات البشرية، وبما يعكس العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على توطيد التعاون في مختلف المجالات القضائية والقانونية.

وعلى هامش اللقاء، تجول سمو رئيس مجلس القضاء في أقسام مبنى وزارة العدل، مطلعاً على ما يحويه من إدارات متخصصة ومرافق خدمية وتقنية حديثة، تسهم في دعم سير العمل القضائي والقانوني، وتطوير كفاءة الأداء بما يلبّي تطلعات المنظومة العدلية في مصر.

وعرج سموه على مكتبة الوزارة التي تضم العديد من الكتب الخاصة بالتشريعات والقوانين، متعرفاً على طرق أرشفتها الكترونياً، إضافة إلى كتب المراجع القانونية وإصدارات المحاكم وكتب القانون العام والخاص باللغتين العربية والإنجليزية، ومقتنيات المكتبة من كتب تاريخية والتي تعود لأكثر من مئة سنة.

واطلع سموه على منطقة استراحة الموظفين وحضانة وزارة العدل المخصصة لأبناء العاملين والعاملات في الوزارة، متعرفاً على الخدمات التي تقدمها الحضانة وأساليب الاهتمام بالرضع والأطفال والطرق التعليمية التي تهيئ الأطفال وتساعدهم في المرحلة المقبلة.

وتبادل سمو رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير العدل المصري الدروع والهدايا التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية.