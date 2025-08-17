إسبانيا تكافح 20 حريق غابات هائلاً

مدريد في 17 أغسطس /وام/ تسابق فرق الإطفاء الاسبانية الزمن لاحتواء 20 حريق غابات هائلا في أنحاء البلاد وسط ارتفاع درجات الحرارة ، مما دفع الحكومة إلى نشر 500 جندي إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم عمليات مكافحة الحرائق.

ونشبت عدة حرائق مجتمعة في جاليسيا بشمال غرب إسبانيا لتشكل حريقا هائلا، مما دفع السلطات لإغلاق طرق سريعة ووقف خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى المنطقة.

و توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق اليوم.

واعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشيث زيادة التعزيزات العسكرية ليصل إجمالي عدد القوات المنتشرة بأنحاء إسبانيا للمساهمة بجهود مكافحة الحرائق إلى 1900 جندي .

