"أبوظبي الدولي للشطرنج" يتوج أبطال "العائلات" و"المخضرمين"

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ حصدت عائلة " أكوبيان" من أرمينيا المركز الأول في بطولة "الشطرنج العائلي"، التي اختتمت اليوم ضمن النسخة الـ 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مسجلة 12 نقطة، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.

شهدت البطولة مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 عائلة، حيث يتألف كل فريق من لاعب مع أحد الوالدين.

وأحرزت عائلة "مانوكيان" من أرمينيا أيضاً، المركز الثاني برصيد11 نقطة، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة أخرى، وذهب المركز الثالث إلى عائلة "مانصوروف" من أوزبكستان برصيد 10 نقاط، بالفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة.

وفي السياق ذاته فاز الأستاذ الدولي الكبير، الأوزبكي الكسي بارسوف، بلقب بطولة "المخضرمين" لعمر 50 سنة فما فوق، محرزاً 6.5 نقاط، وسط منافسة قوية بين 35 مشاركاً، وجاء ثانياً الأستاذ الدولي الأذربيجاني الجار باجراني، وثالثاً الإيطالي سيجي كروموفس.

و في سياق متصل لم تحسم الجولة الثالثة، الصدارة في بطولة الأساتذة، بمشاركة 206 لاعبين ولاعبات من أصحاب الألقاب الدولية، بعد مواجهات قوية ومثيرة، كما تأخر إعلان الصدارة في البطولة المفتوحة، "أ"، و"ب "، بينما شهد المهرجان إقامة الجولة الثالثة من بطولة الناشئين.

يذكر أن المهرجان المقام حاليا يستمر حتى 24 أغسطس الجاري، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندقي "راديسون بلو" وسانت ريجيس في أبوظبي، بمجموع جوائز تبلع نصف مليون درهم، ويشهد 27 بطولة.