الإمارات تحصد برونزية مونديال "الدراجات المائية" بإندونيسيا

جاكرتا في 18 أغسطس/ وام/ أحرز البطل الإماراتي ونجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة راشد الملا، برونزية الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية "جراند بري" إندونيسيا – بحيرة توبا 2025.

وحقق الملا المتوج بلقب فئة " الحركات الاستعراضية"، المركز الثالث في فئة "فري ستايل" برصيد 40 نقطة، إثر منافسة قوية أمام نخبة نجوم العالم.

وكان المركز الأول من نصيب الإيطالي روبرتو مارياني برصيد 50 نقطة، وجاء مواطنه ماسيمو أكومولو ثانياً برصيد 44 نقطة.

ويتم تنظيم المرحلة التالية في أولبيا بإيطاليا، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، وتعد ثاني محطات بطولة العالم، بعد جولة إندونيسيا.