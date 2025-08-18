الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن مشاركة 6 لاعبين في "مهرجان أبوظبي الدولي"

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج مشاركة ستة لاعبين في النسخة الـ 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والمقام حالياً ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وأكد الاتحاد السعودي أن القائمة المشاركة من اللاعبين تتألف من أحمد بن عبدالله الرحيلي، وأحمد بن محمد الحارثي، ويزيد بن وليد الشنيبر، وعماد بن طلعت خياط، ومشعل بن علي دعاس، ومساعد بن حسن المطيري، بالإضافة إلى محمد بن ظافر الشهراني، إدارياً، ومحمد حدوش مدرباً.

وقال محمد بن مطلق المسعودي، رئيس الاتحادالسعودي، إن مهرجان أبوظبي الدولي في نسخته الـ"31" يشهد تنظيما بمستويات عالية، ومشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، بفضل الجهود المبذولة من القائمين على أمره، لافتا إلى أن الشطرنج ليس مجرد لعبة، وإنما رياضة ذهنية مهمة، وله دور كبير في الارتقاء بقدرات الممارسين له.