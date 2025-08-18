تعاون بحثي بين “تريندز” و"الاتحاد الكوري لمنظمات تكنولوجيا المعلومات"

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، مع الاتحاد الكوري لمنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (KICTA)، بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك، ولاسيما الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات الصلة بالتحولات التكنولوجية.

وقع الاتفاقية من جانب "تريندز" الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما مثّل الجانب الكوري السيد جانغ يونغ رو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتسعى المذكرة إلى دعم البحوث الأصيلة القائمة على الأدلة، وتوظيف مخرجاتها في خدمة المجتمع وصنّاع القرار، إلى جانب توسيع قاعدة المعرفة وتعزيز الشراكات البحثية محلياً ودولياً.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ بحوث ومسوحات ميدانية مشتركة، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين، وتنظيم فعاليات علمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة إلى تبادل المنشورات العلمية والدوريات، والمشاركة في إصدار التقارير البحثية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة في مسار انفتاح المركز على الشراكات الدولية النوعية، بما يعزز من مساهمته في تطوير البحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع".

من جانبه، أكد السيد جانغ يونغ رو، أن مذكرة التفاهم تشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث والتطوير، وتفتح آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.