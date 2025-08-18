غرفة دبي العالمية تستقطب 31 شركة متعددة الجنسيات خلال النصف الأول

دبي في 18 أغسطس /وام/ استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 143 شركة متنوعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 60 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من 2024، لتحقق بذلك نموا بنسبة 138% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 31 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 13 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال الفترة ذاتها من 2024، بنمو بنسبة 138%.

كما استقطبت الغرفة 112 شركة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة زيادة بلغت 138%، مقارنة مع 47 شركة تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن الغرفة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي، ومنصة مثالية لانطلاق الشركات نحو أسواق جديدة، مشيرا إلى أن شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية تعد ركيزة أساسية في جهودها لجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، والشركات متعددة الجنسيات، وتساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق ذات الأولوية.

وقامت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، بتعزيز حضورها العالمي من خلال افتتاح 5 مكاتب تمثيلية جديدة في كل من دكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 247 طاولة نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي مركزا للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.

وتشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة إستراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتضطلع مكاتب التمثيل الخارجي للغرفة بدور حيوي في تعريف مجتمعات الأعمال حول العالم بالمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع، كما تقدم المكاتب معلومات قيّمة عن سوق دبي، وتدعم نمو الشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة.

