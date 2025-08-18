الإنجليزي بينج بطل "السلسلة الختامية" في جولة "دي بي ورلد"

كوبنهاجن في 18 أغسطس/ وام/ أحرز اللاعب الإنجليزي ماركو بينج، اللقب الشرفي لبطولات "السلسلة الختامية" ضمن منافسات جولة "دي بي ورلد" للجولف، تحت مظلة التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي".

وأعلنت الجولة اليوم “الاثنين”، حصول بينج على لقب "السلسلة الختامية"، بعد فوزه بلقب بطولة "صنع في الدنمارك"، يوم أمس “الأحد” في كوبنهاجن، وهو لقبه الثاني هذا الموسم، بعد فوزه بلقب "بطولة هاينان" الصينية أبريل الماضي.

وتتضمن "السلسلة الختامية" نتائج ست بطولات، تم تنظيمها بواقع بطولتين في كل من اسكتلندا والولايات المتحدة الأميركية، وبطولة واحدة في كل من إيرلندا الشمالية والدنمارك، وجمع خلالها بينج 1051 نقطة.

وكسب البطل بفضل هذا اللقب، جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات "باك 9"، والتي تضم تسع من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، وتقام خلال الشهرين المقبلين، قبل "التصفيات الختامية" التي تحتضنها في دولة الإمارات بإقامة بطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم "السباق إلى دبي".

وتقدم بينج إلى الوصافة بحلوله في المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" الصادر اليوم الاثنين، لحصوله على 585 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 2456 نقطة.

وأنهى بينج منافسات بطولة "صنع في الدنمارك" برصيد 16 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية مع الدنمارك راسموس هوجارد الذي حقق 15 ضربة تحت المعدل.

وكسب هوجارد 389 نقطة، ليتقدم بدوره إلى المركز 37 في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 790 نقطة، ويعزز من فرصه للتأهل إلى "التصفيات الختامية" التي تضم أفضل 70 لاعباً في التصنيف.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة "دي بي ورلد" يطوف العالم تحت شعار "السباق إلى دبي"، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي"، في نادي "ياس لينكس"، من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة "دي بي ورلد"، في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.