تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة في دبي إلى 25 سبتمبر

دبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، عن تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة رقم 37 لأندية الرجال والتي يستضيفها نادي النصر في دبي إلى يوم 25 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 ، وذلك بدلا من الموعد السابق والذي كان مقررا في 7 أكتوبر 2025.

وقال العميد عبد الله شلبي ، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة ، إن القرار يأتي نظرا لظروف الأندية العربية المشاركة في بطولة وصل الآسيوية، ومنعا لتضارب المواعيد بين البطولتين، وضمانا لنجاح البطولة العربية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.