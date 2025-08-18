دبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، عن تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة رقم 37 لأندية الرجال والتي يستضيفها نادي النصر في دبي إلى يوم 25 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 ، وذلك بدلا من الموعد السابق والذي كان مقررا في 7 أكتوبر 2025.
وقال العميد عبد الله شلبي ، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة ، إن القرار يأتي نظرا لظروف الأندية العربية المشاركة في بطولة وصل الآسيوية، ومنعا لتضارب المواعيد بين البطولتين، وضمانا لنجاح البطولة العربية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.
تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة في دبي إلى 25 سبتمبر
دبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، عن تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة رقم 37 لأندية الرجال والتي يستضيفها نادي النصر في دبي إلى يوم 25 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 ، وذلك بدلا من الموعد السابق والذي كان مقررا في 7 أكتوبر 2025.