"مالية عجمان" تختتم مشاركتها في "صيفنا سعادة"

عجمان في 18 أغسطس/ وام/ اختتمت دائرة المالية في عجمان، مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من "صيفنا سعادة" التي تم تنظيمها برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وامتدت على مدار شهر كامل.

وقدمت الدائرة برنامجاً متكاملاً جمع بين التعليم والتجربة والإبداع والترفيه، واستهدف الأطفال والشباب من مختلف الفئات العمرية.

وجاءت المشاركة للعام الخامس على التوالي، واستقطبت فعالياتها أكثر من 235 منتسباً استفادوا من ستة برامج متنوعة، محقِّقة نسبة رضا بلغت 97% وفق استبيانات المشاركين وأولياء الأمور.

ونظمت الدئرة حفلا ختاميا بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، حيث كرم المشاركين وسلمهم شهادات التخرج، حيث شهد الحفل تخريج 20 طالباً وطالبة من دبلوم “الصغار المبتكرون”.

وتضمنت سلسلة البرامج التي قدمتها الدائرة خلال هذه النسخة أيضاً مبادرة برنامج “مستقبل المال- العملات الرقمية”، إلى جانب برنامج “اختراعي الصغير”، وورشة “رحلة ملهم”، وبرنامج “حروف وأفكار”، وبرنامج "ألعبها صح!" .

وأكّد سعادة مروان آل علي، أن النجاح الذي حققته المشاركة هذا العام يعكس حرص الدائرة على تقديم برامج مدروسة بعناية لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة، وتحقيق الأثر المأمول، وذلك انطلاقاً من التزامها بدورها المجتمعي في إعداد جيل متمكّن معرفياً ومهارياً، وقادر على مواكبة متغيرات العصر. وأوضح أن هذه المبادرات تمثّل استثماراً في الإنسان، وتم تصميمها لتمكين الأجيال الناشئة بالمعرفة، وتأهيلهم لقيادة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار يواكب رؤية عجمان 2030.