منتخب "القوس والسهم"يشارك في "مونديال الشباب" بكندا

وينيبيغ - كندا في 18 أغسطس/وام/ يفتتح منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته غدا في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها مدينة وينيبيغ بكندا خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الجاري.

ويخوض لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني منافسات القوس المحدب تحت 21 سنة لفئة الشباب، عبر اللاعب حسن رئيسي، والقوس المحدب تحت 18 سنة لفئة الشباب، بمشاركة اللاعبين خليفة الكعبي، ومنصور الكتبي، وعلي يعقوب، والقوس المحدب تحت 18 سنة لفئة الشابات، لكل من هدى آل علي، وسامية مقصود، ومنى الشرع.

وأكمل منتخبنا استعداداته للمشاركة في البطولة، بمعسكر إعداد في مدينة وينيبيغ ، خلال الفترة من 14 إلى 17 الجاري، بإشراف المدرب يونج شول، ومساعدته ألينا لابسينا.