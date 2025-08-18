غرفة رأس الخيمة و سفارة بيرو يستعرضان التعاون بينهما

رأس الخيمة في 18 أغسطس / وام / بحث سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو لدى الدولة سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية بيرو وإمارة رأس الخيمة ، كما تطرق الجانبان الى أستعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاعات عدة .

جاء ذلك خلال لقاء حضره سعادة يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي ، على أن غرفة تجارة رأس الخيمة ، تعمل جاهدة على تطوير وتفعيل القطاع الخاص ، في مجمل الحياة الاقتصادية بالامارة ، وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية مع نظرائهم في كافة الدول الصديقة والشقيقة ، مرحباً بإقامة شراكات قوية مع نظرائهم من المستثمرين بجمهورية بيرو ، واستعداد غرفة التجارة بتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم ، لضمان تحقيق مزيداً من النمو والتنوع في كافة القطاعات ، لافتاً الى ان هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أفضل المستويات العالمية .

ومن جانبه أعرب ألبيرتو أليخاندرو سفير جمهورية بيرو لدى الدولة عن سعادته ، بهذه المناقشات التي جرت خلال اللقاء ، والتي من شأنها أن تخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة لدى الطرفين ، متطلعاً إلى مشاركات أكبر وأوسع بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بيرو خلال السنوات المقبلة.