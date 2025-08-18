" يو إيه إم" يتصدر الترتيب العام لبطولة الإمارات للمواي تاي

دبي في 18 أغسطس/وام/ تصدر فريق " يو إيه إم" الترتيب العام لبطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، بـ 17 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، وفضية وبرونزية وذلك في ختام منافساتها التي تواصلت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 422 متنافساً يمثلون 49 ناديا من داخل الدولة وخارجها.

شهدت النهائيات 109 نزالات على حلبتين، شاركت فيها الفئات العمرية من 10 سنوات إلى 17 سنة بإشراف 30 حكما.

وحقق فريق الخليج المركز الثاني، برصيد 15 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و9 فضيات وبرونزية، وجاءت أكاديمية أدما ثالثة بمجموع 13 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات ، و4 برونزيات.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، ومصطفى جبار رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وأحمد الجناحي رئيس قسم الفعاليات في مجلس دبي الرياضي.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج على المكتسبات المهمة للبطولة والتي وصفها بأنها محطة مهمة لجميع المنتخبات والأندية للوقوف على مستويات اللاعبين، وفرصة مهمة لاكتساب المزيد من تجارب الاحتكاك والتنافس المهم للأجيال الصاعدة.

وأشاد بالمشاركة الإقليمية، والأندية المحلية والمستوى الفني العام للمنافسات، منوها إلى أن المشاركة الكبيرة تدل على قوة قاعدة اللعبة، والتفاعل الكبير مع برامج ومسابقات الاتحاد على مدار الموسم الرياضي.