سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

الشارقة في 18 أغسطس /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: أولاً الهيكل التنظيمي التفصيلي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة بما يتفق مع اختصاصاتها. ثانيا استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.