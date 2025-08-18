"واجهة التعليم" : نجاح النسخة الأولى من برنامج (NYFP) لإعداد جيل قادر على دعم اقتصاد المستقبل

أبوظبي في 18 أغسطس / وام / أعلنت منصة واجهة التعليم عن نجاح النسخة الأولى من برنامج National Youth Finance Pioneers (NYFP) ، الذي تم تطويره ضمن مبادرات المنصة، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) ، وبدعم من وزارة التربية والتعليم، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز وتمكين الشباب الإماراتي ليسهموا في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هذه المبادرة النوعية ترجمة فعلية لأجندة الدولة في إعداد جيل قيادي واع وقادر على دعم اقتصاد المستقبل، حيث استهدفت نخبة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المواطنين، وفق رؤية تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية لمنصة واجهة التعليم وبنك أبوظبي الأول ووزارة التربية والتعليم في مجالات التمكين المجتمعي والمسؤولية المؤسسية وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز الاستعداد الاقتصادي والمهني لجيل الشباب .

وقد تميز البرنامج بمنهجيته المؤسسية المتكاملة التي جمعت بين التمكين الأكاديمي، التقييم القيادي والمهني والتجربة الميدانية ضمن بيئة مصرفية حقيقية.

واستند البرنامج إلى منظومة ترشيح وتصفية علمية دقيقة، بدأت بقائمة تضم أكثر من 600 طالب وطالبة من المتفوقين على مستوى الدولة، تم ترشيحهم مسبقًا من قبل وزارة التربية والتعليم بناءً على الأداء الأكاديمي وخضع الطلبة بعد ذلك لعدة مراحل من التقييم النوعي، شملت عملية تصفية أولية على أساس المعدلات الأكاديمية (فوق (95%)، نتج عنها 400 مرشح ثم مرحلة تقييم التوجه المهني والميول القطاعية ومقارنة شاملة للخلفيات التدريبية والمشاركات السابقة في البرامج التدريبية وتقييم تحليلي استراتيجي متقدم عبر مقال أكاديمي وتقييم القدرات القيادية والرؤية المهنية. وبناء على نتائج هذه المحاور، تم اختيار 30 طالبا فقط يمثلون نخبة وطنية تتمتع بدرجات عالية من النضج الكفاءة، والجاهزية للمستقبل.

ومن أهم مخرجات هذا البرنامج الوطني الريادي حصول الطلبة المتفوقين على شهادات رسمية، تجسد نجاحهم في تجاوز المعايير الصارمة للبرنامج، حيث تم منحهم فرصة حصرية للالتحاق ببرنامج تدريبي مرن في فروع بنك أبوظبي الأول وبذلك يُمثل برنامج NYFP خطوة مفصلية في جهود بناء الجيل القادم من القادة الوطنيين في القطاع المالي، ويُرسخ نموذجا مؤسسيا رائدًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز مشاركة الشباب المواطن في قيادة التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالميًا. وهو بذلك يُجسد رؤية الإمارات بعيدة المدى في تمكين الطاقات الشابة، وربط التعليم بواقع سوق العمل، والاستثمار في الموهبة الإماراتية كقوة دافعة للمستقبل.

وقالت سعادة الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم أن هذه المبادرة تأتي ضمن مخرجات منصة واجهة التعليم برعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث شهدنا هذه الشراكة مع القطاعات الوطنية في سبيل تعزيز وتمكين الشباب الإماراتي خاصة في المجالات الحيوية والعلوم المتقدمة والاقتصادية.

وأشارت إلى أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، المؤسسة الوطنية المالية العريقة تسهم في تحقيق أهداف منصة واجهة التعليم في تبني مواهب الطلبة القيادية وصقلها وفق رؤية القيادة الرشيدة.

من جهتها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نحن ملتزمون برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز المواهب الوطنية في القطاع المالي والمصرفي. وتأتي هذه المبادرة الريادية بالشراكة مع منصة واجهة التعليم ضمن جهود متواصلة لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص لها لتسهم في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية المستدامة في الدولة."