الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026

أبوظبي في 18 أغسطس / وام / تستضيف دولة الإمارات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 ، من 28 إلى 30 يناير 2026 الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية على مدى 3 أيام بالشراكة مع "جمارك الإمارات" برئاسة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بالعاصمة أبوظبي.

يشارك في المؤتمر والمعرض الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية الذين يبلغ عددهم 186 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، في حدث عالمي يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

يهدف مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 إلى استكشاف كيفية تبني مكونات الجمارك العالمية نهجًا استباقيًا لتحقيق مهمتها في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتحسين جودة الحياة، من خلال تسهيل التجارة وتعزيز أمن الحدود وضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية، وذلك عبر اعتماد حلول مبتكرة بدعم من مجموعة واسعة من الشركاء المعنيين.

ويناقش المؤتمر، خلال فترة انعقاده، مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا، مع تركيز خاص على الابتكارات التقنية في مختلف وسائل النقل، والإمكانات التي توفرها التقنيات المتقدمة وأنظمة تحليل البيانات، وكيفية توظيف تلك التقنيات في تطوير العمل الجمركي وتيسير حركة التجارة ودعم منظومة الأمن العالمية، كما يقام معرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا بالتوازي مع المؤتمر، ليتيح فرصًا واسعة للتواصل والحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول أحدث الحلول التقنية المتاحة في السوق، إضافة إلى تعزيز الشراكات وعقد الاتفاقيات والشراكات الجمركية.

ويوفر مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 منصة تجمع بين الشركاء الرئيسيين من إدارات الجمارك وسلطات الحدود الأخرى، ومزودي التكنولوجيا، ومجتمع الأعمال الأوسع، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، والأوساط الأكاديمية، وغيرهم من الجهات المعنية بالتجارة الدولية.