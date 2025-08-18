وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان بقطاع غزة بسبب سوء التغذية خلال 24 ساعة

غزة في 18 أغسطس/وام/ أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم وفاة 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لها أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع بذلك إلى 263 شخصا من بينهم 112 طفلا.

من ناحية أخرى أعلنت محافظة القدس اليوم أن نحو 7 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها " أن هذا المشروع الاستعماري سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضربة جديدة لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.