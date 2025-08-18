بنك الاستثمار يحقق نتائج إيجابية في النصف الأول من 2025 ويُعزّز هيكله القيادي

الشارقة في 18 أغسطس/وام/ أعلن بنك الاستثمار عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً تحوّلاً إيجابياً في أدائه التشغيلي، مع استمرار التوسع في الميزانية العمومية ونمو في مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس نجاح استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو وتنويع القطاعات.

وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الأصول ليصل إلى 12.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% منذ بداية العام و11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض بنسبة 32% لتصل إلى 5.7 مليار درهم كما بلغت ودائع العملاء 10.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 17% منذ بداية العام و15% على أساس سنوي.

وفيما بلغ إجمالي الدخل خلال النصف الأول من العام الجاري 145.6 مليون درهم بزيادة 5% على أساس سنوي، حافظ البنك على قوة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 25.9%، بينما ارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 19.4%.

وساهمت الاستراتيجية الفعالة للتعافي في تحقيق صافي استردادات بقيمة 40 مليون درهم خلال الفترة، كما حصل البنك على 308 ملايين درهم من حكومة الشارقة ضمن اتفاقية الضمان الموقعة معها، ما أدى إلى انخفاض رصيد أصل التعويض إلى 1.8 مليار درهم.

وقال سعادة إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: "تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في تنفيذ استراتيجيته، لا سيما من حيث تعزيز المنتجات المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء وسنواصل المضي قدمًا لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء على حد سواء."

وفي خطوة داعمة لمسيرة النمو، أعلن البنك عن تعيين سعادة محمد عبيد راشد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، حيث يتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في القطاعين المصرفي والحكومي، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة في مجالات تطوير الأعمال، إدارة الأداء، والحوكمة المؤسسية.

وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي: "يشرفني نيل ثقة مجلس الإدارة، وأتطلع للعمل مع فريق القيادة لتعزيز مسيرة البنك، والبناء على النتائج الإيجابية المحققة، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة."

ويواصل بنك الاستثمار تطوير خدماته الرقمية، حيث يعمل حالياً على إطلاق تطبيق جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة التعاملات المصرفية.