منتخب الكاراتيه يشارك في البطولتين العربية وغرب آسيا بالأردن

دبي في 18 أغسطس/ وام/ يشارك منتخب الإمارات الوطني للكاراتيه في منافسات البطولتين العربية، وغرب آسيا للكاراتيه، والمقررتين في العاصمة الأردنية عمان، اذ تقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 22 من الشهر نفسه، وتقام منافسات بطولة غرب آسيا على مدار يومي 24، و25 من أغسطس، وذلك بتنظيم مشترك بين كل من الاتحاد الأردني، والاتحاد العربي، واتحاد غرب آسيا.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني إلى الأردن اليوم استعدادا للمشاركة، اذ تضم البعثة 18 لاعبا ولاعبة، من مختلف الفئات والأوزان.

وأعرب اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ثقته في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية لكنها فرصة لإبراز قدرات وإمكانات منتخب الإمارات.

ويترأس بعثة المنتخب محمد حربوك الشحي عضو مجلس الادارة وتضم البعثة أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية ، والحكم الدولي امينة حاجي ، و أمل شهاب أحمد ادارية الفريق والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي وحوراء العجمي.

ويشارك في البطولة العربية 12 منتخبا، وهم منتخبات الأردن، و الإمارات، و ليبيا، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والسعودية، وقطر، واليمن، والبحرين، الجزائر.

أما بطولة غرب آسيا فتشهد مشاركة 10 منتخبات هي: الأردن، والإمارات، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والسعودية، وقطر، واليمن، والبحرين.