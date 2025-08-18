بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد. ." محمد بن راشد للإسكان" تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول

دبي في 18 أغسطس / وام/ تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي للمواطنين.

وتشمل الحزمة الاسكانية 1390 من التسهيلات السكنية بقيمة 1.184 مليار درهم لدعم المواطنين في البناء والصيانة وشراء المساكن، و935 منحة سكنية بقيمة 540.3 مليون درهم تشمل الصيانة والبناء وتملك المساكن، إضافة إلى 695 منحة أرض سكنية ضمن منظومة الدعم المتكاملة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة.

و أكّد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه الإنجازات تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من الحصول على حلول سكنية ذات جودة عالية، قائلًا: "ملتزمون بترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة، من خلال ابتكار منظومة إسكانية مرنة وشاملة تستند إلى الكفاءة وجودة الخدمة، وتسهم في رفع مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي."

وأشار الشحي إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاجتماعية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمدينة رائدة في جودة الحياة، من خلال منظومة إسكانية متقدمة ومستدامة تُعزز النمو الاقتصادي وتحقق التلاحم المجتمعي.

