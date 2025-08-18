539 مستفيداًمن 24 دورة نفّذها مركز تدريب شرطة رأس الخيمة في 6 أشهر

رأس الخيمة في 18 أغسطس/ وام / نفّذ مركز تدريب شرطة رأس الخيمة في النصف الاول من العام الجاري 24 دورة متخصصة، بلغ عدد المستفيدين منها 539 من الضباط والأفراد والمنتسبين.

شملت هذه الدورات العديدَ من الموضوعات الهامة، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي وتطبيقها في العمل الشرطي، ومهارات التعامل مع العنف الأسري، ودورة الغوص المتقدمة، وغيرها من الدورات التي تسهم في رفع قدرات منتسبي الأجهزة الشرطية وكفاءتهم ومهاراتهم؛مما ينعكس على تعزيز الأمن والأمان والنهوض بمستوى الخدمات المقدَمة لجمهور المتعاملين في مختلف القطاعات الشرطية والأمنية وتعزيز جودة الحياة.

وأوضحت إدارة مركز التدريب في شرطة رأس الخيمة أن جميع الدورات عُقدت تحت إشراف مدربين من أصحاب الكفاءة والخبرة في مختلف مجالات العمل الشرطي، فيما كان للمدربين المواطنين حضور بارز في تقديم هذه الدورات التي تعكس جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في دفع مسيرة العمل الشرطي بالدولة، وتعزيز قدرات منتسبي الأجهزة الشرطية، بما يضمن قيامهم بمتطلبات عملهم بالشكل الأمثل وبما يتماشى مع تطلعات وزارة الداخلية ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية.