برنامج حافل بالفعاليات في "كونغرس العربية والصناعات الإبداعية" بأبوظبي

أبوظبي في 18 أغسطس / وام / يشهد "كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025" في دورته الرابعة، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في "اتحاد أرينا" بأبوظبي، برنامجا حافلا بالحوارات وورش العمل والجلسات التفاعلية.

يعقد الحدث تحت شعار "إعادة تخيل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور"، ليجمع نخبة من المبدعين العرب والعالميين وصناع القرار في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ويهدف إلى تعزيز دور اللغة العربية في إثراء الصناعات الإبداعية والمساهمة في صياغة حوار ثقافي عالمي متجدد.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية في دورته للعام 2025 يتطلع إلى إحداث تحول نوعي في نظرة العالم إلى الإبداع العربي؛ ليضعه في مكانته اللائقة عالميًا، بما يتناسب مع ثراء اللغة العربية وثقافتها ومنظومة قيمها،و لهذا الغرض تضم الدورة نخبة مميزة من أصحاب التجارب والخبرات الإبداعية والمهنية، من رواة القصص والفنانين وصنّاع الأفلام وخبراء التكنولوجيا، ليتبادلوا الرؤى والأفكار ضمن بيئة حافلة بالابتكار، حول سبل ربط السرد العربي بحركة الصناعات الإبداعية، وتعزيز حضوره ليبقى حيًّا نابضًا ومتجدّدًا يواكب المستقبل، ويحقق رؤى التنمية المتفردة التي تقودها أبوظبي عاصمة دولة الإمارات بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا للصناعات الإبداعية.

وتسلط دورة هذا العام الضوء على دور المرأة الرائد، حيث تشارك هند صبري، الممثلة والمنتجة المعروفة، وتيما الشوملي، المخرجة والمنتجة التنفيذية وصانعة الأعمال الدرامية، وبثينة كاظم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، في جلسة حول دور المرأة في إعادة تشكيل السرد الإبداعي العربي.

كما تنضم نادين لبكي، المخرجة والممثلة وصانعة الأفلام الحائزة على جوائز عديدة، إلى رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة "ميوزيك نيشن" و"ميوزيك سيتي" الإمارات، في حوار حول دور الإبداع في تعزيز الهوية العربية.

ويقدم الكونغرس أيضا جلسة حوارية بين "مو عامر" و"مو جودت" حول قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، مع طرح تساؤلات مهمة بشأن ضرورة إعطاء الأولوية للأصالة والتنوع والسياق التاريخي، في مواجهة وتيرة التقدم التكنولوجي المتسارعة.

ويتضمن البرنامج كذلك جلسة بعنوان "الكتب الصوتية: فتح آفاق السوق في المنطقة العربية"، إلى جانب جلسة حوارية ثلاثية بعنوان "اللغة العربية بين أزمة حاضرة وتحول مرتقب"، تناقش التحوّلات المتسارعة بين اللغة العربية الفصحى المعاصرة واللهجات المحلية، في ظل وتيرة التغيير المتزايدة، بمشاركة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة هنادا طه، أستاذة كرسي اللغة العربية ومديرة مركز اللغة العربية للبحوث والتطوير في جامعة زايد، ومروة خوست، مديرة الاتصالات والشؤون العامة في "غوغل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ضمن قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين.

كما تعقد مناظرة بعنوان "ما بين الكتب الأكثر مبيعًا والنقد الأدبي: القيمة الأدبية في مؤلفات الخيال العربي"، إضافة إلى جلسة "الماضي من منظور رقمي: مقاربات إبداعية في تاريخ المخطوطات".

ويقدم الكونغرس كذلك مجموعة من الورش والدورات التدريبية، بقيادة خبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية مرموقة مثل "أمازون ويب سيرفيسز AWS" و"غوغل"، إلى جانب مبدعين بارزين مثل كاتبة السيناريو ومؤسسة ومديرة تنفيذية لغرفة سرد للكتابة الدرامية مريم نعوم، وخبير تصميم الألعاب فوزي مسمار، وذلك بهدف تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى المواهب الشابة والمصممين والمطورين وصناع المحتوى.