كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق كتاب "التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي"

دبي في 18 أغسطس /وام/ أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتابا علميا جديدا بعنوان "التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم" يشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية ويعكس التزام الكلية المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالتحولات الحكومية المعاصرة في دولة الإمارات والمنطقة.

يأتي إصدار الكتاب ضمن جهود الكلية لترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في السياسة العامة والحوكمة وتعزيز دورها كمرجع علمي يسهم في تطوير الأطر والاستراتيجيات الداعمة لمرونة الأداء الحكومي وتمكين القادة وصناع القرار من أدوات معرفية وتطبيقية قادرة على قيادة التغيير واستشراف التحديات المستقبلية وصياغة حلول مبتكرة تدعم استدامة التطوير المؤسسي .

جرى إطلاق الكتاب تزامنا مع فعاليات اليوم التعريفي للعام الأكاديمي 2025 – 2026 ليكون أداة لتزويد القيادات وطلبة الماجستير في الإدارة الحكومية بمنظومات تحليلية وتطبيقية متقدمة تعزز قدرتهم على تحويل الرؤى إلى خطط تنفيذية وقيادة برامج التحول المؤسسي وصياغة سياسات نوعية ترتقي بأداء المؤسسات الحكومية .

شارك في تأليف الكتاب سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية و الدكتور خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة إلى جانب صالح الحموري خبير التدريب والتطوير مستندين إلى خبراتهم وتجاربهم في العمل الحكومي.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن إصدار الكتاب يجسد فلسفة الكلية في تأهيل قيادات حكومية تمتلك الرؤية والأدوات وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير وصناعة مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار.